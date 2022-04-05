США намерены расширить санкционный список в отношении РФ. В частности, предполагается ужесточить рестрикции к Сбербанку. Об этом американскому изданию The Wall Street Journal рассказали осведомленные источники.

Некоторое время назад СМИ узнали, что Вашингтон планирует ужесточить санкции в отношении российских финансовых институтов. Предполагается, что о новых ограничительных мерах будет объявлено в среду, 6 апреля. Они якобы включат в себя запрет на любые инвестиции в РФ.

По информации WSJ, администрация США ужесточит уже имеющиеся санкции в отношении российских финансовых институтов, в том числе в отношении Сбербанка.

Ранее также сообщалось, что крупнейшие банки Японии приостанавливают долларовые транзакции с российским Сбербанком. Причиной стали американские санкции в отношении России: при совершении транзакций со Сбербанком финансовые учреждения Японии пользуются корреспондентскими банками США. Поскольку с 26 марта в силу вступил запрет на осуществление любых транзакций с участием Сбербанка, то и операции с ним японской стороной являются невозможными.