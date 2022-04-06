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    06 апреля 2022, 03:56

    США захотели заставить Россию выбирать между дефолтом и истощением

    Псаки заявила, что США хотят заставить РФ выбирать между дефолтом и истощением резервов

    Полина Созыкина

    США с помощью санкций хотят поставить Россию перед выбором между дефолтом и тратой оставшихся валютных резервов. Такое заявление сделала официальный представитель Белого дома Джен Псаки на брифинге, ее процитировало РИА «Новости».

    США захотели заставить Россию выбирать между дефолтом и истощением

    «У России нет неограниченных ресурсов, особенно сейчас с учетом калечащих санкций, которые мы ввели. Им придется выбирать между истощением остающихся долларовых резервов, тратой новых поступлений или дефолтом», — заявила Псаки.

    Правительство Америки поставило цель истощить «ресурсы, которые есть у Путина» для осуществления спецоперации на Украине. Псаки уверена, что санкции практически поставили Россию на грань экономического коллапса.

    США планируют объявить о новых рестрикциях против России и ее финансовых институтов, подтвердила представитель Белого дома. Также санкции будут направлены против госкомпаний, чиновников и членов их семей.