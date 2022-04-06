США захотели заставить Россию выбирать между дефолтом и истощением

США с помощью санкций хотят поставить Россию перед выбором между дефолтом и тратой оставшихся валютных резервов. Такое заявление сделала официальный представитель Белого дома Джен Псаки на брифинге, ее процитировало РИА «Новости».

«У России нет неограниченных ресурсов, особенно сейчас с учетом калечащих санкций, которые мы ввели. Им придется выбирать между истощением остающихся долларовых резервов, тратой новых поступлений или дефолтом», — заявила Псаки.

Правительство Америки поставило цель истощить «ресурсы, которые есть у Путина» для осуществления спецоперации на Украине. Псаки уверена, что санкции практически поставили Россию на грань экономического коллапса.

США планируют объявить о новых рестрикциях против России и ее финансовых институтов, подтвердила представитель Белого дома. Также санкции будут направлены против госкомпаний, чиновников и членов их семей.