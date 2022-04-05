Белый дом подтвердил ввод новых санкций против РФ

В США анонсировали новые антироссийские санкции. Меры, которые американцы озвучат 6 апреля, коснутся членов правительства РФ, финансовых институтов и предприятий.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки на брифинге не стала уточнять, какие именно организации и должностные лица попадут под ограничения.

«Они (санкции — прим. ред.) будут направлены на представителей российского правительства, членов их семей, финансовые институты РФ и госпредприятия», — заявила она, подтвердив, что о мерах объявят в среду.

По данным источников The Wall Street Journal, американская сторона намерена ужесточить санкции против Сбербанка. Запад также собирается национализировать некоторые активы России в энергетической сфере. Президент РФ Владимир Путин охарактеризовал такое решение как «обоюдоострое оружие».