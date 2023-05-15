Армия 15 мая 2023, 11:35 Британские инструкторы начнут обучать пилотов ВСУ управлению истребителями F-16 Премьер Сунак: Великобритания летом начнет обучение пилотов ВСУ управлению F-16 piqsels

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Британские инструкторы начнут обучать военнослужащих Вооруженных сил Украины управлять истребителями, в том числе еще не переданными американскими F-16. Великобритания продолжит добиваться их поставки, заявили в правительстве Соединенного Королевства.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак обсудит военную помощь с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита в Лондон. Переговоры пройдут в загородной резиденции Чекерс. В кабмине раскрыли темы их беседы, например, премьер-министр объявит о поставке новой партии ракет для зенитных ракетных систем в составе ПВО и ударных беспилотников большой дальности.

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«Летом мы начнем начальную летную фазу для групп украинских пилотов, чтобы пройти базовую подготовку. <…> Обучение идет рука об руку с усилиями Великобритании по работе с другими странами по предоставлению истребителей F16», — сказали в правительстве.

Инструкторы адаптируют стандартную программу подготовки британских пилотов так, чтобы украинские офицеры научились управлять разными типами самолетов. В 2022 году Великобритания уже обучила 15 тысяч украинских военнослужащих работе с иностранной техникой, а в феврале премьер объявил о разработке нового курса для создания украинских ВВС с использованием самолетов F16 стандарта НАТО.

Президент США Джо Байден неоднократно отказывал киевскому режиму в поставке F-16. Бывший пилот, ветеран ВВС США Джон Венейбл объяснил, что эти истребители бесполезны в зоне спецоперации — российские системы ПВО С-400 их уничтожат.