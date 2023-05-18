Мир 18 мая 2023, 03:45 Украинским пилотам не дали обучиться управлять европейскими F-16 — СМИ NYT: украинским пилотам не дали обучиться управлять европейскими F-16 РИА «Новости»

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Украинским пилотам не дают обучаться управлению истребителями F-16, принадлежащими странам Европы. Причина кроется в нежелании США передавать Украине самолеты. Об этом заявило издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

«Скепсис Вашингтона настолько глубок, что киевским пилотам сейчас не разрешают даже тренироваться на F-16, которые принадлежат европейским государствам», — сообщили журналисты.

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Собеседник газеты предположил, что летчикам могут разрешить ознакомиться с техническим языком и провести тактические уроки. Если одобрения Штатов не последует, то непосредственного пилотирования истребителей не будет.

По словам чиновника, американские власти не хотят снабжать ВСУ самолетами, так как на это придется выделить из военного бюджета слишком много денег. Еще одна причина — засекреченные системы, находящиеся в истребителях. Сейчас даже союзники США должны получать разрешение, чтобы просто обсудить технологии с другими странами.