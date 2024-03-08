Мир 08 марта 2024, 11:45 США сбили беспилотник и четыре ракеты хуситов в Йемене Ali Hashisho/XinHua/globallookpress

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США 7 марта поразили четыре ракеты и беспилотник хуситов в Йемене. Об этом отчиталось Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети Х.

Уточняется, что удары наносились с 15:35 по 16:55 «в целях самообороны». Атаке подверглись противокорабельные крылатые ракеты и один беспилотный летательный аппарат, подконтрольные мятежному движению.

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Перед этим истребители Великобритании и США нанесли два удара по международному аэропорту Ходейды на западе Йемена. Это произошло после удара представителей движения «Ансар Алла» по британскому сухогрузу True Confidence в Аденском заливе, в результате которого погибли двое моряков.

Утром 6 марта стало известно, что хуситы атаковали ракетами и беспилотниками два американских эсминца в Красном море. Военный представитель хуситов Яхья Сариа назвал это «уникальной военной операцией» и добавил, что подобные операции против «враждебных целей» могут расширяться, если не прекратится агрессия против палестинцев в секторе Газа.