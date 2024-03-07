07 марта 2024, 10:20
Британия подтвердила гибель двух моряков из-за удара хуситов по кораблю в Аденском заливе
Посольство Британии: из-за атаки хуситов в Красном море погибли два моряка
Нападение йеменских хуситов на британский корабль True Confidence в Аденском заливе унесло жизни двух членов экипажа. Об этом сообщила пресс-служба посольства Великобритании в Сане.
«Погибли как минимум два невинных моряка», — указали в дипломатическом представительстве.
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В посольстве выразили соболезнования родственникам и близким погибших. Дипломаты также обратились к хуситам с требованием прекратить атаки на торговые суда в Красном море.
Агентство Reuters проинформировало, что из-за удара йеменских повстанцев еще три члена экипажа пропали без вести, четыре моряка получили ожоги.
По данным американского телеканала CBS, из-за обстрела судна True Confidence пострадали шесть человек.
Ранее из-за атаки боевиков в Аденском заливе затонул британский сухогруз Rubymar. В корабль попала ракета, экипаж корабля успел эвакуироваться. После обстрела кораблей в Красном море истребители Великобритании и США ударили по международному аэропорту Ходейды на западе Йемена.
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