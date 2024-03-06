Мир 06 марта 2024, 09:58 Хуситы ударили по американским эсминцам в Красном море Хуситы атаковали ракетами американские эсминцы в Красном море US Navy/via Globallookpress.com

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Движение «Ансар Алла» атаковало с помощью ракет и дронов два американских эсминца в Красном море. Об этом сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в соцсети Х.

«Военно-морские силы, ракетные войска и военно-воздушные силы Йемена <…> провели уникальную военную операцию», — передал он.

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Сариа уточнил, что суда обстреляли противокорабельными ракетами и беспилотниками. Военный представитель хуситов также добавил, что движение может расширить операции против «враждебных целей», если агрессия против палестинцев в секторе Газа не прекратиться.

Ранее сухогруз MV Rubymar, шедший под флагом Великобритании, затонул в Аденском заливе после атаки хуситов. Судно получило серьезные повреждения, но экипаж успел эвакуироваться. В ноябре 2023 года хуситы пообещали, что будут атаковать британские и американские корабли, перевозящие грузы для Израиля.