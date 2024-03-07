Мир 07 марта 2024, 00:20 Британия и США два раза ударили по аэропорту Йемена «Аль-Масира»: США и Британия атаковали аэропорт Ходейды в Йемене РИА «Новости»

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Истребители Великобритании и США нанесли два удара по международному аэропорту Ходейды на западе Йемена. Об этом сообщил подконтрольный хуситам телеканал «Аль-Масира».

По данным СМИ, воздушная гавань дважды подверглась бомбардировкам. США и Соединенное Королевство атаковали аэропорт после удара движения «Ансар Алла» по британскому сухогрузу True Confidence.

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Утром 6 марта сообщалось, что хуситы атаковали с помощью ракет и дронов два американских эсминца в Красном море. Суда обстреляли противокорабельными снарядами, уточнил представитель «Ансар Алла» Яхья Сариа.

Сухогруз MV Rubymar под флагом Великобритании затонул в Аденском заливе после атаки хуситов. Экипаж успел эвакуироваться, однако судно получило серьезные повреждения. Хуситы еще в ноябре 2023 года предупредили, что будут атаковать корабли США и Британии, перевозящие грузы в Израиль.