21 апреля 2024, 12:57
США решили проспонсировать Украину за счет воровства российских активов
МИД России: действия США на Украине получат решительный отпор
Соединенные Штаты готовы накачивать киевский режим оружием, чтобы тот был способен воевать до последнего украинца. Такое заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
«Правящие элиты в США, независимо от партийной принадлежности, готовы накачивать режим в Киеве вооружениями, чтобы тот был способен воевать до последнего украинца, продолжая, в том числе, террористические атаки на гражданские объекты на российской территории, диверсионные вылазки и убийства журналистов», — сказала дипломат.
Реклама
Американские власти, отметила Захарова, готовы для этого прибегнуть к банальному воровству замороженных российских активов. По ее мнению, Соединенные Штаты уже не делают ставку на мифическую победу Украины, а хотят, чтобы ВСУ продержались до выборов президента США — чтобы не портить имидж Джо Байдена.
«Простых украинцев насильно гонят на убой как „пушечное мясо“», — сказала Захарова.
Официальный представитель внешнеполитического дипведомства подчеркнула, что действия США получат безусловный решительный отпор. Если американская сторона глубже погрузится в противостояние России, то это обернется для нее унизительным фиаско.
«Лихорадочные попытки, направленные на спасение неонацисткого режима [Владимира] Зеленского, обречены на провал. Цели и задачи специальной военной операции будут полностью достигнуты», — заключила Захарова.
Ранее США решили выделить Украине еще один пакет помощи. Однако есть один нюанс: в первую очередь он направлен на поддержку военно-промышленного комплекса самих Штатов. Есть предположение, что республике в конечном счете достанутся лишь «крохи с барского стола».
В Госдуме России считают, что США поставили крест на дальнейшем развитии Украины, дав новую помощь. Кроме того, стране придется еще и заплатить за нее, причем самую высокую цену — пожертвовать жизнями своих граждан, предположили в Совфеде.
США
Владимир Зеленский
Мария Захарова
ВСУ
Россия
МИД РФ
Украина
Реклама
Реклама