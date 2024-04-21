Мир 21 апреля 2024, 12:57 США решили проспонсировать Украину за счет воровства российских активов МИД России: действия США на Украине получат решительный отпор Unsplash

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Соединенные Штаты готовы накачивать киевский режим оружием, чтобы тот был способен воевать до последнего украинца. Такое заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Правящие элиты в США, независимо от партийной принадлежности, готовы накачивать режим в Киеве вооружениями, чтобы тот был способен воевать до последнего украинца, продолжая, в том числе, террористические атаки на гражданские объекты на российской территории, диверсионные вылазки и убийства журналистов», — сказала дипломат.

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Американские власти, отметила Захарова, готовы для этого прибегнуть к банальному воровству замороженных российских активов. По ее мнению, Соединенные Штаты уже не делают ставку на мифическую победу Украины, а хотят, чтобы ВСУ продержались до выборов президента США — чтобы не портить имидж Джо Байдена.

«Простых украинцев насильно гонят на убой как „пушечное мясо“», — сказала Захарова.

Официальный представитель внешнеполитического дипведомства подчеркнула, что действия США получат безусловный решительный отпор. Если американская сторона глубже погрузится в противостояние России, то это обернется для нее унизительным фиаско.

«Лихорадочные попытки, направленные на спасение неонацисткого режима [Владимира] Зеленского, обречены на провал. Цели и задачи специальной военной операции будут полностью достигнуты», — заключила Захарова.

Ранее США решили выделить Украине еще один пакет помощи. Однако есть один нюанс: в первую очередь он направлен на поддержку военно-промышленного комплекса самих Штатов. Есть предположение, что республике в конечном счете достанутся лишь «крохи с барского стола».

В Госдуме России считают, что США поставили крест на дальнейшем развитии Украины, дав новую помощь. Кроме того, стране придется еще и заплатить за нее, причем самую высокую цену — пожертвовать жизнями своих граждан, предположили в Совфеде.