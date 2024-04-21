Мир 21 апреля 2024, 09:51 «Лишили будущего». Новый пакет американской помощи лишь навредит Украине Володин: США выделением помощи заставили ВСУ сражаться до последнего украинца Staff Sgt. Shawn White/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Соединенные Штаты, приняв решение выделить новый пакет помощи Украине, поставили крест на дальнейшем развитии этой страны. Такое заявление сделал спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин в Telegram-канале.

«Своим решением США заставляют Украину воевать до последнего украинца, окончательно похоронив экономику и лишив ее будущего», — констатировал он.

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Володин обратил внимание на то, что президент США Джо Байден напрямую заявил: в первую очередь выделенные деньги получат американские компании.

Спикер Госдумы также указал, что Украине придется возвращать предоставленные средства. По его мнению, страна погрязнет в долговой кабале, из которой не сможет выбраться. Вячеслав Володин также уверен, что финансовая поддержка США не изменит ситуацию на линии боестолкновения в пользу ВСУ.

Палата представителей конгресса США одобрила выделение 61 миллиарда долларов Украине. В новый пакет помощи также включили поставку ракет ATACMS.