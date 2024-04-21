21 апреля 2024, 09:51
«Лишили будущего». Новый пакет американской помощи лишь навредит Украине
Володин: США выделением помощи заставили ВСУ сражаться до последнего украинца
Соединенные Штаты, приняв решение выделить новый пакет помощи Украине, поставили крест на дальнейшем развитии этой страны. Такое заявление сделал спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин в Telegram-канале.
«Своим решением США заставляют Украину воевать до последнего украинца, окончательно похоронив экономику и лишив ее будущего», — констатировал он.
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Володин обратил внимание на то, что президент США Джо Байден напрямую заявил: в первую очередь выделенные деньги получат американские компании.
Спикер Госдумы также указал, что Украине придется возвращать предоставленные средства. По его мнению, страна погрязнет в долговой кабале, из которой не сможет выбраться. Вячеслав Володин также уверен, что финансовая поддержка США не изменит ситуацию на линии боестолкновения в пользу ВСУ.
Палата представителей конгресса США одобрила выделение 61 миллиарда долларов Украине. В новый пакет помощи также включили поставку ракет ATACMS.
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