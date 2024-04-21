Мир 21 апреля 2024, 05:31 В Раде заявили, что Украине достанутся «крохи с барского стола» от пакета помощи США Дубинский: Украина получит крохи, действуя в интересах политических групп США Freepik

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Украина получит «крохи с барского стола» после принятия палатой представителей конгресса США нового пакета помощи. Об этом в Telegram-канале заявил находящийся в СИЗО из-за заведенного на него уголовного дела о госизмене депутат Рады Александр Дубинский.

По его словам, в офисе главы государства Владимира Зеленского «радостно побежали» рассказывать о спасении: пакет помощи не позволит российской стороне быстро одержать победу, снизится накал по поводу легитимности президента, придут деньги в бюджет и поставят новое оружие. Однако «все это, как обычно, вранье», считает депутат.

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«Украина получит деньги для стабилизации бюджета. Да, получит. В размере 7,8 миллиарда долларов, которые нельзя потратить на пенсии и соцвыплаты. Это деньги на зарплаты чиновникам и бюджетникам», — написал он.

При этом дефицит бюджета страны останется очень большим, даже с учетом американских денег. Неутешительные прогнозы Дубинский сделал и насчет вооружений. Суть принятого США проекта заключается в том, что большую часть финансов получил ВПК Америки.

«Общий вывод: получив крохи с барского стола, в результате длительной политической игры (которая стоила нам жизней, территорий, инфраструктуры), Украина сработала в интересах конкретных политических и лоббистских групп в США», — сказал он.

Ранее американский предприниматель Илон Маск резко отреагировал на новость о решении одобрить пакет помощи для Украины. Миллиардер задался вопросом о стратегии выхода.