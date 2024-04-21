Мир 21 апреля 2024, 10:26 Не все так просто. Чем Украине придется заплатить за помощь от США Вице-спикер Совфеда Косачев: Украина заплатит за пакет помощи США жизнями людей Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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Украине придется заплатить за новый пакет помощи от США тысячами жизней своих граждан. Такое заявление сделал вице-спикер Совфеда Константин Косачев в Telegram-канале.

Американский пакет «помощи», отметил Косачев, направлен в первую очередь на поддержку военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов.

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«А еще это тысячи и тысячи жизней украинцев, которых Запад продолжает отправлять на заклание своим неуемным геополитическим и геоэкономическим амбициям», — написал вице-спикер.

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин считает, что США, выделив новый пакет помощи Украине, поставили крест на дальнейшем развитии этой страны. Ее буквально заставляют участвовать в конфликте «до последнего украинца».

Более того, Украина на самом деле получит только «крохи с барского стола» от американской помощи. Таким мнением поделился находящийся в СИЗО по уголовному делу о госизмене депутат Рады Александр Дубинский.