Мир 10 февраля 2024, 12:27 США признали промах при реакции на обострение конфликта в Газе NYT: власти США заявили об ошибках при реакции на конфликт в секторе Газа IMAGO/Bashar Taleb apaimages/globallookpress

Читать 360tv в

Подход американского президента Джо Байдена к урегулированию палестино-израильского конфликта содержал ошибки. Такое заявление сделал заместитель помощника главы государства Джонатан Файнер, сообщила газета The New York Times.

«Один из главных помощников президента Байдена по внешней политике признал ошибки в реакции администрации на войну в Газе, заявив, что нет „какой-либо уверенности“ в том, что правительство Израиля готово пойти на „значимые шаги“ к палестинской государственности», — написали авторы материала.

Реклама

Файнер прямо признал, что его страна совершила промахи в реакции на палестино-израильский конфликт. По его совам, Соединенные Штаты «оставили очень разрушительное впечатление», а президент и администрация давали «неадекватный» публичный отчет о том, насколько они ценят жизни палестинцев.

Война в секторе Газа, отметили журналисты, стала частью каскада политических проблем для Байдена, который по-прежнему публично поддерживает Израиль.

Ранее ЮАР направила в Международный суд ООН в Гааге обращение из-за действий Израиля в отношении палестинцев. Израиль обязали наказать виновных в геноциде, освободить заложников и не препятствовать поставкам гумпомощи мирному населению. Позже стало известно, что Турция выступит в Международном суде ООН на слушаниях по делу Израиля 26 февраля.