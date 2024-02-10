Мир 10 февраля 2024, 09:12 Стало известно, когда Турция выступит в суде ООН по делу о геноциде в Газе Турция выступит в Международном суде ООН по делу Израиля 26 февраля Majdi Fathi/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Турция сделает заявление в Международном суде ООН в Гааге на слушаниях по делу Израиля 26 февраля. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

На слушаниях будут разбираться правовые последствия действий израильской армии в секторе Газа.

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«Турция выступит с заявлением на слушаниях в Международном суде ООН, посвященных правовым последствиям действий Израиля на оккупированных палестинских территориях», — указал телеканал.

Ранее ЮАР направила в Международный суд ООН в Гааге обращение из-за действий Израиля в отношении палестинцев. Израильское руководство обвинили в ведении политики апартеида.

Суд обязал Израиль наказать виновных в геноциде в палестинском анклаве, освободить заложников и не препятствовать поставкам гумпомощи мирному населению региона.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал обвинения и назвал их ложными и возмутительными. Суд удовлетворил почти все требования ЮАР, за исключением прекращения боевых действий и вывода войск из сектора Газа.