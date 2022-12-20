Мир 20 декабря 2022, 19:41 США предложили вернуть экипаж «Союза МС-22» на Землю на своем корабле Глава Роскосмоса Борисов: США предложили помощь в спуске экипажа «Союза МС-22» на Землю

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Соединенные Штаты предложили вернуть российских космонавтов, находящихся на борту «Союза МС-22» с неисправной системой охлаждения, на своем корабле. Однако их помощь не понадобится, сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов в эфире канала «Россия 24».

«Они предлагают разные варианты помощи, вплоть до того, чтобы на своих кораблях спустить наших космонавтов. Но в этом сегодня нет никакой необходимости», — заверил он.

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Также Борисов сказал, что американские космонавты на Международной космической станции повели себя достойно, предложив помощь российским коллегам. Работа интернационального коллектива МКС показала пример международному сообществу, как важно трудиться сообща в тяжелых ситуациях, добавил глава Роскосмоса.

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Экипаж корабля «Союз МС-22» 15 декабря нашел утечку в системе охлаждения из-за повреждения внешней обшивки модуля. Российские космонавты после этого решили продолжить работу, так как никакой угрозы для них нет.

Борисов говорил, что решение по судьбе экипажа примут до 27 декабря. При необходимости резервный корабль для возвращения российских космонавтов на Землю пристыкуется к МКС в феврале.