Технологии 19 декабря 2022, 13:17 Специалисты выявили место повреждения корабля «Союз МС-22» Роскосмос сообщил о выявлении возможного места повреждения корабля «Союз МС-22» Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Специалисты Центра управления полетами определили возможное место повреждения приборно-агрегатного отсека корабля «Союз МС-22». Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

«По визуальным материалам, поступившим на Землю, специалисты выявили возможное место повреждения приборно-агрегатного отсека корабля. Анализ поступивших данных еще продолжается», — сказано в публикации.

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В настоящее время температура на борту «Союза МС-22» снизилась, оставаясь в пределах нормы.

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Днем 15 декабря стало известно, что система охлаждения «Союза МС-22» дала утечку из-за повреждения внешней обшивки модуля. Российский сегмент МКС продолжил работу по штатному расписанию, угрозы здоровью и жизни космонавтов нет.

Специалисты Центра управления полетами держат функционирование систем корабля под своим контролем.

Сообщалось, что в случае крайней необходимости Роскосмос сможет в течение месяца отправить корабль-спасатель «Союз МС-23» вместо «Союза МС-22», однако на данный момент такое решение не принимали.