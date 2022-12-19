19 декабря 2022, 13:17
Специалисты выявили место повреждения корабля «Союз МС-22»
Роскосмос сообщил о выявлении возможного места повреждения корабля «Союз МС-22»
Специалисты Центра управления полетами определили возможное место повреждения приборно-агрегатного отсека корабля «Союз МС-22». Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.
«По визуальным материалам, поступившим на Землю, специалисты выявили возможное место повреждения приборно-агрегатного отсека корабля. Анализ поступивших данных еще продолжается», — сказано в публикации.
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В настоящее время температура на борту «Союза МС-22» снизилась, оставаясь в пределах нормы.
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Днем 15 декабря стало известно, что система охлаждения «Союза МС-22» дала утечку из-за повреждения внешней обшивки модуля. Российский сегмент МКС продолжил работу по штатному расписанию, угрозы здоровью и жизни космонавтов нет.
Специалисты Центра управления полетами держат функционирование систем корабля под своим контролем.
Сообщалось, что в случае крайней необходимости Роскосмос сможет в течение месяца отправить корабль-спасатель «Союз МС-23» вместо «Союза МС-22», однако на данный момент такое решение не принимали.
Роскосмос
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