Наука 20 декабря 2022, 10:25 Глава Роскосмоса поблагодарил США за предложение помощи с «Союзом МС-22» Глава Роскосмоса Борисов сообщил о попытке США помочь РФ в ситуации с «Союзом МС-22» Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Американские космонавты на Международной космической станции (МКС) предложили помощь своим российским коллегам в нештатной ситуации с повреждением радиатора внешней системы терморегулирования на корабле «Союз МС-22». Об этом рассказал глава Роскосмоса Юрий Борисов, его слова привел ТАСС.

«Американские коллеги повели себя достойной в этой ситуации, протянув руку помощи. Всему коллективу из США передайте привет. Но, надеюсь, мы справимся сами», — сказал он.

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Борисов отметил, что работа интернационального коллектива МКС показывает пример всему миру, как нужно трудиться вместе в тяжелых ситуациях.

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«Многие политики пусть у вас поучатся», — добавил глава Роскосмоса.

Днем 15 декабря российский экипаж корабля «Союз МС-22» выявил утечку в системе охлаждения из-за повреждения внешней обшивки модуля, размер отверстия составил около 0,8 миллиметра. Космонавты продолжили работу, никакой угрозы для них нет.

Ранее Борисов заявлял, что решение по судьбе «Союза МС-22» примут до 27 декабря. В случае необходимости резервный корабль для возвращения экипажа на Землю пристыкуется к МКС в феврале.