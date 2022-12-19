Технологии 19 декабря 2022, 18:09 Решение о поврежденном корабле «Союз МС-22» примут 27 декабря Глава Роскосмоса Борисов назвал 27 декабря сроком принятия решений по кораблю «Союз МС-22» РИА «Новости»

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Решение по ситуации с пристыкованным к МКС кораблем «Союз МС-22» рабочие группы примут к 27 декабря. Как сообщили «Известия», с таким заявлением выступил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

Он пояснил, что в ходе предварительного осмотра в системе охлаждения космического корабля обнаружили отверстие диаметром около 0,8 миллиметров, что привело к разгерметизации.

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«В конце декабря специалисты решат, как будем выходить из данной ситуации», — заявил Борисов.

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Глава Роскосмоса пояснил, что резервный космический корабль для возвращения российской миссии с МКС уже находится на космодроме Байконур. Сейчас он проходит проверку и готов досрочно забрать космонавтов 19 февраля.

Если выяснится, что «Союз МС-22» находится в рабочем состоянии, то россиян вернут на нем в марте, как и планировали изначально. Если же поломка в системе охлаждения критическая, то корабль отстыкуют от станции и спустят на Землю.

Повреждение на корабле «Союз МС-22» обнаружили в прошлый четверг, 15 декабря. Из-за неисправность сорвался выход в космос членов российского экипажа МКС Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина.