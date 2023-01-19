Мир 19 января 2023, 08:55 Германия выдвинула США главное требование для поставки на Украину своих танков SZ: канцлер Германии Шольц согласился поставить Украине Leopard, если США передадут Abrams

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Канцлер Германии Олаф Шольц предупредил президента США Джо Байдена, что согласует поставку на Украину немецких танков Leopard при одном условии: сначала Белый дом отправит свои Abrams. Об этом рассказало издание Süddeutsche Zeitung.

Телефонные переговоры прошли 17 января. Олаф Шольц предупредил, что не станет действовать в одиночку и не поддастся давлению. Он передаст киевскому режиму мощные боевые танки только после того, как это сделают его союзники. Собеседники издания рассказали, что Джо Байден выслушал его, но никак не прокомментировал требование.

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Этот вопрос уже обсудили на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Олаф Шольц объявил, что Германия регулярно поставляет на Украину системы противовоздушной обороны, и пообещал от лица G7 помогать ей в финансовом, экономическом, гуманитарном и военном отношении. Представители Польши и Литвы призвали передать украинской армии боевые танки.

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Автор издания подчеркнул, что власти Германии заняли выжидательную позицию. Они одобрили поставку боевых машин пехоты Marder только после того, как США пообещали передать украинской армии Patriot. Американское правительство пока не решило, делиться ли с киевским режимом танками, поэтому и в ФРГ не торопятся. Другие страны тоже не могут этого сделать — компания Krauss-Maffei Wegmann выпустила около 3600 основных боевых танков Leopard 2 и поставила их за рубеж, но запретила передавать третьей стороне без согласования.