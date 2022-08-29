США поддержали визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Временное отключение реакторов Запорожской АЭС станет наиболее безопасным и наименее рискованным решением в условиях постоянных обстрелов. С таким заявлением на брифинге выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Его слова привел ТАСС.

Кирби подчеркнул, что США также полностью поддерживают решение Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) направить на станцию миссию и призывают Россию обеспечить экспертам беспрепятственный и безопасный доступ на объект.

«Мы в полной мере поддерживаем миссию экспертов МАГАТЭ на АЭС. Россия должна обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ этим независимым инспекторам. Мы также считаем, что Россия должна согласиться на создание демилитаризованной зоны вокруг станции», — заявил Кирби.

Он подчеркнул, что, по мнению руководства США, наименее рискованным выходом из ситуации в краткосрочной перспективе станет временное отключение ядерных реакторов станции.

О поездке делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС сообщил генеральный директор организации Рафаэль Гросси. Он подчеркнул, что в состав миссии вошли 14 человек, в том числе представители ООН. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заметил, что Россия со своей стороны обеспечит безопасность экспертов на станции и на подконтрольных ей территориях.

После сообщения о визите представителей МАГАТЭ на Запорожскую АЭС украинские военные нанесли новый удар по станции. В военно-гражданской администрации области отметили, что выпущенный украинскими боевиками снаряд пробил крышу корпуса, где хранится топливо для атомных реакторов.