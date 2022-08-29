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    29 августа 2022, 20:33

    США поддержали визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

    Представитель Белого дома Кирби назвал отключение ЗАЭС самым безопасным выходом

    Анатолий Минкин

    Временное отключение реакторов Запорожской АЭС станет наиболее безопасным и наименее рискованным решением в условиях постоянных обстрелов. С таким заявлением на брифинге выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Его слова привел ТАСС.

    США поддержали визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

    Кирби подчеркнул, что США также полностью поддерживают решение Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) направить на станцию миссию и призывают Россию обеспечить экспертам беспрепятственный и безопасный доступ на объект.

    «Мы в полной мере поддерживаем миссию экспертов МАГАТЭ на АЭС. Россия должна обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ этим независимым инспекторам. Мы также считаем, что Россия должна согласиться на создание демилитаризованной зоны вокруг станции», — заявил Кирби.

    Он подчеркнул, что, по мнению руководства США, наименее рискованным выходом из ситуации в краткосрочной перспективе станет временное отключение ядерных реакторов станции.

    О поездке делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС сообщил генеральный директор организации Рафаэль Гросси. Он подчеркнул, что в состав миссии вошли 14 человек, в том числе представители ООН. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заметил, что Россия со своей стороны обеспечит безопасность экспертов на станции и на подконтрольных ей территориях.

    После сообщения о визите представителей МАГАТЭ на Запорожскую АЭС украинские военные нанесли новый удар по станции. В военно-гражданской администрации области отметили, что выпущенный украинскими боевиками снаряд пробил крышу корпуса, где хранится топливо для атомных реакторов.