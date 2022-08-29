Россия обеспечит безопасность миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Россия готова гарантировать безопасность участникам миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во время визита на Запорожскую АЭС. Это возможно только на освобожденных территориях и при учете всех рисков, связанных с обстрелами со стороны Украины.

С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого привел «Интерфакс».

Он подчеркнул, что на станцию члены делегации въедут с территорий, подконтрольных Киеву, поэтому ответственность за их безопасность ложится на власти Украины.

«В той части, которая касается территории, подконтрольной России, естественно, там будет обеспечиваться вся безопасность на необходимом, должном уровне с учетом тех рисков, которые постоянно так превалируют и которые связаны с непрекращающимися обстрелами с украинской стороны этой территории», — заявил Песков.

При этом он исключил создание вокруг Запорожской АЭС демилитаризованной зоны.

«Нет, об этом речи не идет», — процитировало Пескова РИА «Новости».

Представитель Кремля подчеркнул, что прекращения обстрелов станции со стороны Украины можно достигнуть только путем внешнего давления на официальный Киев странами Евросоюза.

«Военную напряженность может снизить давление на украинскую сторону с тем, чтобы она прекратила обстрелы этой и прилегающей территории», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

О предстоящем визите на Запорожскую АЭС миссии МАГАТЭ заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он подчеркнул, что делегацию возглавил генеральный директор организации Рафаэль Гросси.

Международные эксперты оценят ущерб, который станция получила в результате обстрелов со стороны Украины, проверят системы безопасности и охрану объекта. По результатам визита МАГАТЭ примет меры для обеспечения сохранности станции.