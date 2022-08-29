Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия агентства для отправки на Запорожскую АЭС сформирована. Она прибудет туда на текущей неделе. Об этом руководитель Международного агентства по атомной энергии написал в своем «Твиттере».

«Миссия МАГАТЭ по поддержке и содействию уже на пути на Запорожскую АЭС. Горжусь, что возглавляю эту миссию, которая прибудет на ЗАЭС позднее на этой неделе», — написал он в понедельник в своем «Твиттере»», — отметил Гросси.

Ранее Гросси сообщал, что миссия посетит Запорожскую АЭС в ближайшие дни. Он сообщил, что намерен лично возглавить делегацию и не собирается терять ни минуты. Он напомнил, что каждый день на станции происходят новые «инциденты» — так гендиректор МАГАТЭ назвал обстрелы атомной электростанции украинскими военными. В последние дни удары по Запорожской АЭС участились.

Список экспертов миссии МАГАТЭ, которые отправятся на крупнейшую в Европе атомную электростанцию, состоит из 14 человек. Однако представителей США и Великобритании в составе делегации нет.