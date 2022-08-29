Миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС на этой неделе — Гросси
Директор МАГАТЭ Гросси: миссия прибудет на Запорожскую АЭС на текущей неделе
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия агентства для отправки на Запорожскую АЭС сформирована. Она прибудет туда на текущей неделе. Об этом руководитель Международного агентства по атомной энергии написал в своем «Твиттере».
«Миссия МАГАТЭ по поддержке и содействию уже на пути на Запорожскую АЭС. Горжусь, что возглавляю эту миссию, которая прибудет на ЗАЭС позднее на этой неделе», — написал он в понедельник в своем «Твиттере»», — отметил Гросси.
Ранее Гросси сообщал, что миссия посетит Запорожскую АЭС в ближайшие дни. Он сообщил, что намерен лично возглавить делегацию и не собирается терять ни минуты. Он напомнил, что каждый день на станции происходят новые «инциденты» — так гендиректор МАГАТЭ назвал обстрелы атомной электростанции украинскими военными. В последние дни удары по Запорожской АЭС участились.
Список экспертов миссии МАГАТЭ, которые отправятся на крупнейшую в Европе атомную электростанцию, состоит из 14 человек. Однако представителей США и Великобритании в составе делегации нет.