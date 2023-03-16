Важное 16 марта 2023, 13:22 США опубликовали кадры с беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем Командование США опубликовало кадры сближения беспилотника и Су-27 над Черным морем

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Видео сближения американского беспилотника-разведчика MQ-9 Reaper и двух российских истребителей Су-27 над Черным морем опубликовало Европейское командование США. В дополнение к опубликованному ролику военные дали подробную расшифровку в кадре.

Ролик длится 42 секунды. Сначала российский истребитель догоняет американский беспилотник и начинает сбрасывать топливо, что прерывает съемку. На оставшихся кадрах видно, что пропеллер еще цел.

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На следующих российский истребитель, сбрасывая топливо, подлетает к дрону. На этом моменте на видео начинаются помехи. На последних секундах виден поврежденный пропеллер.

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По данным военных, камера находилась на нижней стороне беспилотника и сняла два разных подлета российских истребителей.

Беспилотник-разведчик США MQ-9 Reaper упал в Черное море во вторник, 14 марта. Американское командование заявило, что один из российских истребителей Су-27, вылетевший на перехват дрона, повредил пропеллер своим крылом.

В Минобороны России подчеркивали, что контактов истребителей и американского беспилотника не было, а причиной крушения стал резкий маневр дрона. Летательный аппарат, добавили в ведомстве, нарушил временно установленную воздушную границу России и не включил транспондеры.

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонных переговоров с американским коллегой Ллойдом Остином заявил, что ответ на все подобные провокации станет соразмерным. Он обратил внимание, что заинтересованности России в таком развитии событий нет.

Глава Пентагона ответил, что военная авиация США сохранит свое присутствие в воздушном пространстве там, где действует международное право.