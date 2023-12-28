Мир 28 декабря 2023, 07:48 США обвинили в «выворачивании наизнанку» ситуации на Украине Посол Антонов: США боятся признать сокрушительный успех ВС РФ в Марьинке Viktor Koshmal/Keystone Press Agency/globallookpress

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Соединенные Штаты боятся признать большой успех российской армии в освобождении Марьинки и предпочитают «выворачивать наизнанку» ситуацию на Украине. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

По его мнению, администрация американского лидера Джо Байдена не может не видеть успехов ВС России.

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«Однако чиновникам страшно признать сокрушительный успех России в освобождении Марьинки. Все выворачивается наизнанку: рекламируются украинские фетишные „победы“», — процитировали Антонова в Telegram-канале посольства.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Марьинки 25 декабря. Министр подчеркнул, что взятие города под контроль поможет эффективнее защищать Донецк от обстрелов ВСУ.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер предположил, что после отступления ВСУ из Марьинки украинская оборона начнет разваливаться.

Российские силы работают над скорейшим освобождением Авдеевки.