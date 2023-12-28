Спецоперация 28 декабря 2023, 07:27 ВС России приступили к новой фазе освобождения Авдеевки «РВ»: российские войска начали новую фазу наступления в районе Авдеевки Nikita Tsitsagi/news.ru/globallookpress

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Вооруженные силы России начали новую фазу наступления в районе Авдеевки. Об этом сообщили военные корреспонденты издания «Русская весна» со ссылкой на бойцов, работающих в этом направлении.

«Наши начали решающие бои, чтобы наконец закрыть это авдеевское кольцо и взять Авдеевку под полный огневой контроль», — приводится цитата солдат.

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Военнослужащие рассказали, что российская артиллерия ведет непрерывный огонь, поддерживая штурмовую пехоту. Главной целью является перейти от тактического окружения украинской армии в «фазу окружения». Уточняется, что огонь ведется и из реактивной, и из ствольной артиллерии.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС России «делают все возможное» для скорейшего освобождения Авдеевки.

Даже главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный допустил, что Украина потеряет этот населенный пункт в ближайшие два-три месяца. Он подчеркнул, что в приоритете остаются жизни солдат, а не удерживание территорий.