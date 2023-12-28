Мир 28 декабря 2023, 00:16 Американский экс-разведчик объяснил, что ждет ВСУ после освобождения Марьинки ВС РФ Экс-разведчик Риттер: взятие Марьинки ВС РФ будет началом краха обороны ВСУ РИА «Новости»

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Украинская оборона будет сыпаться после освобождения Марьинки российскими военными. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в беседе с журналистом Гарландом Никсоном в эфире YouTube.

«У Марьинки есть потенциал стать местом, где развалится оборона украинских вооруженных сил. Мы об этом уже говорили некоторое время назад», — сказал он.

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Риттер отметил, что на этой территории случился значительный прорыв укрепрайонов украинской армии. После отступления из региона ВСУ придется распылить ресурсы для будущих действий, однако ресурсов уже нет.

«Таких прорывов теперь станет еще больше», — заверил аналитик.

Ранее командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский заявил, что наступающий 2024 год будет еще более сложным для войск Украины. По его мнению, ВСУ пора заканчивать военные действия, уже сейчас ситуация на линии боевого соприкосновения «напряженно сложная», а ресурсов «все равно мало». При этом даже если украинской стороне дадут дополнительные силы, то это не гарантирует успех.