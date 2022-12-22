Мир 22 декабря 2022, 22:32 США обвинили Россию в «неготовности» вести переговоры с Украиной Координатор Совета нацбезопасности США Кирби: Россия «не готова к переговорам» с Украиной Pxhere

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Соединенные Штаты считают, что российские власти якобы не готовы к переговорам об урегулировании конфликта на Украине. Такое заявление сделал координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби во время брифинга.

«Он (президент России Владимир Путин — прим. „360“) не выказал абсолютно никакой готовности к переговорам, а совсем наоборот», — сказал он.

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Кирби отметил, что пока нет планов организовывать встречу американского президента Джо Байдена и Владимира Путина.

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По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Вашингтон уверен, что поставки оружия киевскому режиму увеличат шансы на переговоры с российской стороной. Он заявил, что президент России «не проявляет должного интереса к значимому дипломатическому взаимодействию».

Путин на пресс-конференции по итогам Госсовета пояснил, что страна не ставит перед собой задачу раскрутить маховик украинского конфликта. Цель России — как можно скорее завершить боевые действия. Он добавил, что страна никогда не отказывалась от переговоров, тогда как Украина во главе с Владимиром Зеленским сама себе запретила вступать в дипломатический диалог.