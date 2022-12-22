Мир 22 декабря 2022, 20:55 США назвали поставки оружия Украине способом ускорить переговоры с Россией Госсекретарь Блинкен: поставки оружия в Киев влияют на шансы начать переговоры по Украине РИА «Новости»

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Соединенные Штаты уверены, что поставки вооружений Киеву увеличивают шансы на переговоры по Украине. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Его слова привел ТАСС.

«Пока президент Путин не изменит курс, самый лучший способ повысить шансы на установление справедливого мира — это продолжать нашу активную поддержку Украины», — заметил американский чиновник.

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По его словам, российский лидер «не проявляет интереса к значимому дипломатическому взаимодействию».

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Американский президент Джо Байден во время встречи с главой Украины Владимиром Зеленским заявил, что планы Соединенных Штатов поставить киевскому режиму ЗРК Patriot не изменились.

Власти США накануне объявили о выделении нового пакета военной помощи киевскому режиму на сумму в 1,85 миллиарда долларов. В частности украинские военные получат в пользование одну батарею ЗРК Patriot.

Во время выступления в Конгрессе Владимир Зеленский заявил, что Украина не хочет вступления США в конфликт с Россией. Он заверил, что украинские военные смогут справиться с управлением американской военной техники.