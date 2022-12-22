Мир 22 декабря 2022, 20:03 Путин уличил украинские власти в лицемерии Путин: Украина называет Россию агрессором, но продолжает брать деньги РИА «Новости»

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Украинские власти называют Россию страной-агрессором, но продолжают брать у нее деньги за транзит газа. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции по итогам Госсовета.

«Вот агрессор Россия, но денежки-то получают от нас за транзит. Мы же им платим. И несмотря на то, что они нас агрессорами называют, хотя сами — агрессоры в отношении Донбасса, и мы противодействуем агрессии, а не наоборот. Деньги-то берут. И ничего. Деньги не пахнут», — отметил глава государства.

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Также он подчеркнул, что Россия не ставит перед собой цель раскрутить маховик конфликта. Страна хочет быстрее закончить боевые действия и будет к этому стремиться. По словам Путина, Россия никогда не отказывалась от переговоров, а руководство Украины само себе запретило их вести.

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Во время своего выступления президент заявил, что проведение спецоперации на Украине стало абсолютно вынужденной и необходимой мерой. Российские военные защищают население страны и ее суверенитет, за что им нужно быть благодарными.