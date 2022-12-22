Спецоперация 22 декабря 2022, 19:36 Путин заявил о желании быстрее закончить военный конфликт на Украине Президент Путин: чем быстрее закончится конфликт на Украине, тем лучше РИА «Новости»

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Россия никогда не отказывалась от переговоров, в отличие от Украины. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам Госсовета.

«Рано или поздно, конечно, любые стороны, находящиеся в состоянии конфликта, садятся и договариваются. Чем быстрее это осознание придет к тем, кто нам противостоит, тем лучше. Мы-то от этого никогда не отказывались», — сказало он.

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Российская сторона будет стремиться к тому, чтобы закончить конфликт на Украине как можно скорее. Глава государства напомнил, что «брифинги Минобороны по теме специальной военной операции проходят каждый день. Поэтому граждане оперативно узнают о том, что «происходит, где происходит и каким образом».

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«Поэтому мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено, и чем быстрее, тем лучше, конечно», — отметил Путин.

Ранее Владимир Путин заявил, что спецоперация является «вынужденной и необходимой» мерой. При это он поблагодарил военных «за то, что они делают для России» в зоне СВО.