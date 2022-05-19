США обсудили гарантии безопасности для Швеции и Финляндии

Соединенные Штаты Америки ведут переговоры с Финляндией и Швецией о гарантиях безопасности для этих стран на период рассмотрения заявок на вступление в НАТО. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь оборонного ведомства США Джон Кирби, его слова привело РИА «Новости».

«Мы ведем активный диалог с этими странами насчет того, какие гарантии в сфере безопасности им нужны или могут потребоваться. Пока я не готов сообщить конкретику по данному вопросу, переговоры продолжаются», — сказал официальный представитель Пентагона.

Такое заявление США сделали, несмотря на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что нет ничего положительного в расширении военного блока. По данным СМИ, Турция выдвинула ряд условий, чтобы консенсус в вопросе принятия Финляндии и Швеции в члены НАТО был достигнут. Однако официальный представитель Госдепа США Нед Прайс 18 мая заявил, что «Турция не выдвигала каких-либо конкретных просьб или запросов».

Ответ России на вступление в НАТО двух северных стран будет соразмерен присутствию альянса на территории этих государств, такое заявление сделала спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Она заверила, что безопасность России будет обеспечена.