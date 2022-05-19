Матвиенко рассказала, как Россия ответит на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Военная реакция России на вступление Финляндии и Швеции в НАТО окажется соразмерна тем видам вооружений, которые будут там размещены. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «Известиям».

«Прежде всего, в военном плане реакция России будет соразмерна и адекватна присутствию НАТО на территориях этих двух государств, тому, какие виды вооружения будут размещены. Но могу точно заверить, что безопасность России будет, безусловно, обеспечена», — сказала Матвиенко.

В среду, 18 мая, Финляндия и Швеция передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Тот приветствовал этот шаг, назвав его историческим, и пообещал скорейшее решение вопроса.

Ранее эти страны занимали внеблоковый статус. О своем намерении вступить в Североатлантический альянс они заявили вскоре после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.