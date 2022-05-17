В Турции рассчитывают на снятие санкций за покупку С-400 за одобрение вступления в НАТО Швеции и Финляндии. Еще одним требованием стало включение страны в программу истребителей F-35.

Выдвинутые Турцией условия озвучило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что не считает правильным включение Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Положительных в расширении блока он не увидел.

В США выразили надежду на сохранение консенсуса внутри НАТО по вопросу принятия в состав альянса Швеции и Финляндии. СМИ писали, что Турцию могут изгнать из блока за позицию по этим двум странам. После приобретения турками российских С-400 вопрос уже поднимали.