Турция не выдвигала никаких требований в обмен на одобрение приема Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Его слова привело РИА «Новости».

«Разумеется, Турция не выдвигала каких-либо конкретных просьб или запросов», — заявил Прайс в ответ на соответствующий вопрос.

Также он рассказал, что в среду, 18 мая, состоятся переговоры государственного секретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Встреча произойдет на площадке ООН.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может дать согласие на прием в НАТО Финляндии и Швеции, поскольку не может поверить их заверениям относительно связей с представителями запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.

При этом СМИ сообщили о том, что в Турции рассчитывают на снятие санкций за покупку С-400 за одобрение вступления в НАТО Швеции и Финляндии. Еще одним требованием стало включение страны в программу истребителей F-35.