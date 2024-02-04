04 февраля 2024, 13:34
Зеленский нашел способ уйти от ответственности за крушение Ил-76
Politika: Зеленский решил обвинить Залужного в крушении Ил-76
Президент Украины Владимир Зеленский решил возложить вину за крушение российского военно-транспортного самолета Ил-76, произошедшее в Белгородской области, на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщило сербское издание Politika.
«Зеленский и его окружение хотят уйти от ответственности, „прикрывая“ ее просьбой об отставке Валерия Залужного, обвиняя его в трагическом недоразумении», — подчеркнули журналисты.
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Авторы материала предположили, что у украинских военных, причастных к крушению Ил-76, могло быть три мотива. Первый — показать Западу, что они могут «убивать русских», второй — сорвать обмен пленными, а третий — запугать бойцов ВСУ, которые не хотят сражаться и массово сдаются в плен.
Венный аналитик Алексей Леонков ранее заявил, что украинские военные получили данные для удара по Ил-76 благодаря западной системе Link-16. Самолет атаковали двумя ракетами, выпущенными из комплекса Patriot.
Владимир Зеленский
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Крушение самолета Ил-76 в Белгородской области
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