Мир 04 февраля 2024, 13:34 Зеленский нашел способ уйти от ответственности за крушение Ил-76 Politika: Зеленский решил обвинить Залужного в крушении Ил-76 РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский решил возложить вину за крушение российского военно-транспортного самолета Ил-76, произошедшее в Белгородской области, на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщило сербское издание Politika.

«Зеленский и его окружение хотят уйти от ответственности, „прикрывая“ ее просьбой об отставке Валерия Залужного, обвиняя его в трагическом недоразумении», — подчеркнули журналисты.

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Авторы материала предположили, что у украинских военных, причастных к крушению Ил-76, могло быть три мотива. Первый — показать Западу, что они могут «убивать русских», второй — сорвать обмен пленными, а третий — запугать бойцов ВСУ, которые не хотят сражаться и массово сдаются в плен.

Венный аналитик Алексей Леонков ранее заявил, что украинские военные получили данные для удара по Ил-76 благодаря западной системе Link-16. Самолет атаковали двумя ракетами, выпущенными из комплекса Patriot.