Мир 28 февраля 2023, 19:51 США не увидели последствий для проверок от приостановки России в ДСНВ Представитель Пентагона Каль: приостановка Россией ДСНВ не изменит ситуацию с проверками РИА «Новости»

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Приостановка Россией участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений не приведет к существенным изменениям в области взаимных проверок ядерных объектов. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил заместитель министра обороны США Колин Каль.

Он пояснил, что после приостановки проведения инспекций на время пандемии Россия так и не ответила ни на одну просьбу о возобновлении двусторонних проверок ядерных объектов.

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«С практической точки зрения приостановка не приведет к существенным изменениям. Россия и так не отвечала требованиям по инспекциям», — заявил Каль.

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Переговоры между Россией и США по возобновлению проверок ядерных объектов после пандемии стороны хотели возобновить в конце 2022 года. Но заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что переговоры, где планировали решить этот вопрос, поставили на паузу без определения новой даты.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что введенные США антироссийские санкции сделали поездки инспекций невозможными. Он пояснил, что делегация не сможет расплатиться за гостиницу, а экипаж не гарантирует заправку самолета из-за введенных ограничений.

О приостановке Россией ДСНВ президент Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию. Он подчеркнул, что для возобновления действия документа нужно получить данные о ядерных арсеналов Франции и Великобритании, чтобы оценить весь совокупный ударный потенциал НАТО.

Во вторник, 28 февраля, российский лидер подписал закон о приостановке действия Договора о стратегических наступательных вооружениях. Решение о его возобновлении президент оставил за собой.