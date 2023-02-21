Важное 21 февраля 2023, 13:47 Россия приостановила участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях — Путин Президент Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ

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Президент Владимир Путин объявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Заявление прозвучало во время оглашения послания Федеральному собранию.

«Россия не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие. Для возвращения в ДНСВ она должна понять, как будет учитываться совокупный ударный арсенал НАТО», — подчеркнул Путин.

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Владимир Путин напомнил, что в начале февраля НАТО фактически потребовало от России вернуться в выполнению Договора о стратегических наступательных вооружениях, который, в частности, подразумевал допуск инспекторов на российские ядерные объекты. Путин назвал происходящее «театром абсурда»: США и НАТО не скрывают, что хотят нанести России стратегическое поражение, но при этом хотят «разъезжать по ее оборонным объектам». Их туда не пустят, резюмировал президент.

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«Запад прямо причастен к попыткам Киева нанести удары по базам нашей стратегической авиации. Нам проводить полноценные инспекции в рамках договора не дают, наши заявки остаются без ответа или отклоняются, проверить толком на той стороне мы ничего не можем», — заметил он.

Путин напомнил, что альянс фактически сделал заявку на то, чтобы стать участником Договора о стратегических наступательных вооружениях. Россия с этим согласна и такая постановка вопроса давно назрела, добавил он. И напомнил, что развивающиеся ядерные арсеналы есть не только у США, но и у Великобритании, Франции. Они совершенствуются и «тоже направлены против нас», этого нельзя не учитывать.