Власть 28 декабря 2022, 21:33 Санкции мешают России осуществлять встречные инспекции по договору СНВ-3 — Лавров Глава МИД Лавров: санкции осложнили России возможности встречных инспекций в рамках СНВ-3 РИА «Новости»

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Западные санкции в значительной степени осложнили для России возможность совершать встречные инспекции в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров в передаче «Большая перемена» на Первом канале.

«С точки зрения технической, санкции серьезно осложнили наши возможности осуществлять встречные инспекции. <…> Они говорят: давайте возобновим, а по ходу посмотрим. Но это абсолютно второстепенная, даже третьестепенная тема, техническая. А стратегически принципиальная тема — это то, что они подорвали все основы, на которых этот договор зиждется», — рассказал Лавров.

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Он отметил, что даже если самолет с российской делегацией сможет прилететь в гипотетический город для проверки, то члены комиссии столкнутся с определенными трудностями — платежи за гостиницу, питание, заправка самолета. США хотят возобновить инспекции в рамках Договора, но не готовы работать по-честному, подчеркнул Лавров. Глава российского МИД отметил, что стабильность обеспечивается не инспекциями.

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«В преамбуле этого договора сказано <…> об отношениях нового типа, основанных на взаимном доверии, на взаимном уважении, на сотрудничестве и многое другое. Вот сейчас это все перечеркнуто Соединенными Штатами. Мы названы фактически врагом, никакого там доверия не существует, нам они об этом прямо говорят», — заявил Лавров.

Система контроля над вооружениями рухнула из-за санкций, считает заместитель министра обороны Валерий Герасимов. Запад бездумно ограничивал любые контакты России по военной линии, что прибавило проблем в соблюдении Договора об СНВ.