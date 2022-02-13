США не подтвердили, что их подлодка заходила в территориальные воды России

Американская подводная лодка не заходила в территориальные воды России. Соответствующее заявление сделали в Индо-Тихоокеанском командовании США, сообщило РИА «Новости».

«В утверждения российской стороны о наших операциях в их территориальных водах нет правды», — говорится в заявлении для СМИ пресс-секретаря Индо-Тихоокеанского командования США Кайла Райнеса.

При этом он не стал уточнять местонахождение субмарины.

Ранее сообщалось, что силы Министерства обороны России обнаружили подводную лодку США типа «Вирджиния» возле курильского острова Уруп. Это произошло 12 февраля в районе проведения военных учений Тихоокеанского флота. Экипажу подлодки передали сообщение с требованием покинуть территорию РФ. Американская сторона проигнорировала это сообщение. После применения «соответствующих средств» со стороны фрегата «Маршал Шапошников», подлодка покинула границы РФ «с максимальной скоростью».

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, в ходе телефонного разговора российский и американский лидер это происшествие не обсуждали.

Телефонный разговор Владимира Путина и Джо Байдена состоялся в субботу, 12 февраля. Он продолжался около часа.