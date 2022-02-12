Путин и Байден не обсуждали ситуацию с американской подлодкой у острова Уруп

Ситуация с американской подлодкой в территориальных водах России не затрагивалась в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, слова которого привел ТАСС.

«Эта тема в разговоре президентов не затрагивалась», — сказал Ушаков.

Он также добавил, что Кремль в курсе происшествия с американской подводной лодкой. По его словам, Министерство обороны принимает все необходимые шаги для разбирательства в произошедшем.

«Нам об этом известно, по линии министерства обороны предпринимаются соответствующие демарши», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что силы Министерства обороны России обнаружили подводную лодку США возле курильского острова Уруп. Это произошло 12 февраля в районе проведения военных учений Тихоокеанского флота. Экипажу подлодки передали сообщение с требованием покинуть территорию РФ. Американская сторона проигнорировала это сообщение. В итоге подлодка все же покинула границы РФ.

Телефонный разговор Владимира Путина и Джо Байдена состоялся в субботу, 12 февраля. Он продолжался около часа.