Минобороны РФ обнаружило подлодку США возле Курильских островов

Минобороны обнаружило подводную лодку США возле курильского острова Уруп. Экипажу передали сообщение с требованием покинуть территорию.

Об этом сообщило РИА «Новости». Лодка была обнаружена 12 февраля в районе проведения военных учений Тихоокеанского флота на водной территории России.

Экипажу подводной лодке передали сообщение на русском и английских языках: «Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!». На сообщение ответа не последовало, но в итоге подлодка покинула территорию России.

Военные Тихоокеанского флота продолжают следить за нарушением границ и препятствовать им.

Ранее атомную подводную лодку «Казань» назвали самой малошумной в Военно-морском флоте России. Лодка оснащена большим количеством современного оборудования и компьютерной техникой, что вывело подлодку на новый уровень возможностей. Разработчики субмарины уточнил, что таким образом реализовали новое направление — интеллектуализацию боевых действий.