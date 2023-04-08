08 апреля 2023, 20:33
США назвали условие для отправки военных на Тайвань
Конгрессмен Маккол: США могут отправить военных на Тайвань в случае «вторжения» Китая
Соединенные Штаты готовы рассмотреть вопрос об отправке своих военнослужащих на Тайвань, если Китай вторгнется на остров. Об этом заявил глава комитета по международным делам палаты представителей США Майкл Маккол в интервью Fox News.
«Если Китай вторгнется на Тайвань, эта опция будет на повестке, будет обсуждаться конгрессом и американским народом, готовы ли они к этому, стоит ли этого Тайвань», — отметил он.
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Маккол заверил, что если американцы поддержат использование военных сил Соединенных Штатов для защиты Тайваня, конгресс выполнит это. Чиновник вместе с делегацией законодателей США в среду, 5 апреля, прибыл на остров.
Председатель КНР Си Цзиньпин уже заявлял, что республика не пойдет на компромиссы и уступки в тайваньском вопросе. Он назвал «несбыточными мечтами» мысли об уступках острова в беседе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Министерство иностранных дел Китая сообщило, что тайваньский вопрос —«первая красная линия» для США с отношениях с КНР. Днем 8 апреля китайская армия провела военные учения возле Тайваня.
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