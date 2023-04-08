Мир 08 апреля 2023, 20:33 США назвали условие для отправки военных на Тайвань Конгрессмен Маккол: США могут отправить военных на Тайвань в случае «вторжения» Китая РИА «Новости»

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Соединенные Штаты готовы рассмотреть вопрос об отправке своих военнослужащих на Тайвань, если Китай вторгнется на остров. Об этом заявил глава комитета по международным делам палаты представителей США Майкл Маккол в интервью Fox News.

«Если Китай вторгнется на Тайвань, эта опция будет на повестке, будет обсуждаться конгрессом и американским народом, готовы ли они к этому, стоит ли этого Тайвань», — отметил он.

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Маккол заверил, что если американцы поддержат использование военных сил Соединенных Штатов для защиты Тайваня, конгресс выполнит это. Чиновник вместе с делегацией законодателей США в среду, 5 апреля, прибыл на остров.

Председатель КНР Си Цзиньпин уже заявлял, что республика не пойдет на компромиссы и уступки в тайваньском вопросе. Он назвал «несбыточными мечтами» мысли об уступках острова в беседе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Министерство иностранных дел Китая сообщило, что тайваньский вопрос —«первая красная линия» для США с отношениях с КНР. Днем 8 апреля китайская армия провела военные учения возле Тайваня.