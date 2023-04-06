Мир 06 апреля 2023, 08:09 МИД Китая обозначил красные линии в отношениях с США МИД КНР: вопрос Тайваня является красной линией, которую нельзя пересекать США Pxhere

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Тайваньский вопрос является «первой красной линией», которую Соединенным Штатам нельзя пересекать в отношениях с Китаем. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел КНР.

МИД КНР подчеркнул, что проблема Тайваня входит в ключевые интересы КНР, а независимость острова несовместима с миром и стабильностью в регионе. Ведомство в очередной раз призвало США не поддерживать Тайвань и выполнять положения китайско-американского коммюнике.

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«Мы в очередной раз призываем американскую сторону строго соблюдать принцип одного Китая», — говорится в документе.

Ранее Минобороны КНР сообщало, что Китай и Россия достигли важного консенсуса, а военные двух держав по своей линии собираются прикладывать совместные усилия для его реализации. В частности, армия КНР и Вооруженные силы России будут проводить совместные патрулирования на море и в воздухе, причем на постоянной основе.