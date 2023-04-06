Мир 06 апреля 2023, 17:45 Китай отказался идти на уступки и компромиссы в тайваньском вопросе Си Цзиньпин назвал «несбыточными мечтами» возможные уступки КНР в тайваньском вопросе flickr

Читать 360tv в

Китай не пойдет на компромиссы и уступки в тайваньском вопросе. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Его процитировал ТАСС.

В беседе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Си Цзиньпин назвал «несбыточными мечтами» идеи об уступках со стороны республики в отношении Тайваня.

Реклама

«Тот, кто ожидает, что Китай пойдет на компромиссы и уступки в тайваньском вопросе, просто стреляет себе в ногу. <…> Все это — несбыточные мечты», — подчеркнул председатель КНР.

Китайское правительство и жители страны вступают против шумихи вокруг острова, констатировал он. Тайваньский вопрос лежит в основе ключевых интересов Китая, добавил глава республики.

Министерство иностранных дел КНР обозначило «красную линию» в отношениях с Соединенными Штатами. Речь идет о тайваньском вопросе. Китайский МИД снова призвал США не поддерживать остров и выполнять обязательства китайско-американского коммюнике. Также дипломатическое ведомство КНР заявило, что Соединенные Штаты и НАТО обязаны нести ответственность за кризис на Украине.