Мир 08 апреля 2023, 20:06 Китайские военные отработали маневры по окружению Тайваня ВС Китая на военных учениях отработали маневры по окружению и сдерживанию Тайваня РИА «Новости»

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Армия Китая проводит военные учения вокруг Тайваня. В первый день, 8 апреля, китайские военные отработали способы захвата господства на море и в воздухе, боевое патрулирование, а также маневры по обеспечению полного окружения и сдерживания острова. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление боевого командования армии КНР.

В ходе учений солдаты задействовали эсминцы и фрегаты, десантные подразделения, самолеты спецназначения, в том числе истребители и бомбардировщики. На суше работали артиллерийские бригады и ракетчики.

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Сообщается, что морские корабли на большой скорости направлялись в морскую акваторию Тайваня, маневрируя для захвата выгодных позиций, а также отрабатывали штурм на близком расстоянии, дальнее сдерживание, противовоздушные и противоракетные маневры.

Как отметил представитель китайской армии, эти учения должны стать предупреждением силам, которые выступают за независимость острова, а также мерой защиты суверенитета Китайской Народной Республики.