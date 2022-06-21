Спикер Европарламента объяснила, для чего Украине статус кандидата в ЕС

Для фактического вступления в Евросоюз Украине нужно принять еще много мер, и предоставление статуса кандидата лишь даст ей надежду. Об этом на пресс-конференции в Хельсинки заявила спикер Европарламента Роберта Метсола. Ее процитировал ТАСС.

Она отметила, что наблюдает за консенсусом вокруг вопроса вступления Украины в альянс с осторожным оптимизмом. Руководству страны предстоит много работы, прежде чем она сможет стать членом ЕС.

«У каждой страны свой путь, и еще очень много шагов нужно будет предпринять для вступления в ЕС. Но этот момент — это символ надежды, чтобы поддержать дух на высоком уровне», — сказала Роберта Метсола.

Ранее президент США Джо Байден назвал вступление Украины в Евросоюз «очень вероятным», а спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил, что в этом случае страна окончательно потеряет независимость. В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц предложил упростить процедуру принятия новых стран в альянс.