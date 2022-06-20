Байден оценил шансы Украины на вступление в Евросоюз

Вступление Украины в Евросоюз «очень вероятно». Такой прогноз в беседе с журналистами сделал президент США Джо Байден

«Я думаю, очень вероятно, что это произойдет», — заявил президент США, отвечая на вопрос об оценке шансов Украины на членство в Евросоюз.

В данный момент руководство Евросоюза изучает возможность предоставления Украине статуса страны-кандидата на вступление. О многолетнем членстве речь пока не идет. Несколько стран остаются в статусе кандидатов уже несколько лет.

На минувшей неделе стало известно, что Европейская комиссия поддержала идею предоставления Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. Окончательное решение должны принять единогласным решением всех стран участниц на саммите европейских лидеров, который пройдет в Брюсселе 23–24 июня.