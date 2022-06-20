Володин предрек печальный итог возможного вступления Украины в ЕС

Украина не подходит для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Более того, итог от возможных перемен будет для нее печальным. Таким мнением поделился в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что Евросовет будет принимать решение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС уже на этой неделе. Володин заявил, что запад «ведет борьбу против России до последнего украинца» — и у него не получается.

«Поэтому Вашингтон и Брюссель готовы делать все, чтобы боевые действия продолжались. В этом причина принятия решения о предоставлении Украине статуса кандидата для включения в Евросоюз», — уверен парламентарий.

Вячеслав Володин отметил, что Турция является кандидатом на вступление в ЕС с 1987 года, Северная Македония — с 2004 года, Черногория — с 2008-го, Албания и Сербия — с 2009-го.

«Украина ни по каким параметрам не подходит ни для членства в европейском сообществе, ни для статуса кандидата», — подытожил Володин.

Современная Украина характеризуется «тотальной коррупцией, разгулом преступности, олигархической властью и разрушенной экономикой», добавил он. По словам депутата, в Европе это тоже прекрасно понимают, но «желание ослабить Россию превалирует».

«Итог для Украины будет печален. Центр принятия решений будет перенесен официально в Брюссель. Она окончательно потеряет независимость», — заметил председатель Госдумы.