Шольц предложил упростить условия вступления в Евросоюз

Процесс вступления в Евросоюз новых стран нужно упростить. Такое мнение высказал канцлер Германии Олаф Шольц немецкому агентству печати DPA. Этот вопрос глава правительства ФРГ планирует поднять на саммите ЕС 23–24 июня.

На саммите Евросоюз рассмотрит вопрос предоставления статуса кандидата в ЕС Украине, Молдавии и Грузии. Брюсселю нужно «модернизировать свои структуры и процессы принятия решений», заявил немецкий канцлер. Он поставил под сомнение принцип единогласия, при котором получить статус претендента на членство в ЕС страны могут только при единогласном решении всех членов Евросоюза.

Шольц призвал Брюссель решить вопрос о статусе для Украины в «духе единства». Процесс вступления в Евросоюз будет непростым, страны-кандидаты обязаны выполнить ряд условий и требований.

Решение Еврокомиссии поддержать Украину в получении статуса кандидата на членство в ЕС предвещает союзу «широкомасштабные и глубокие изменения, которые будут непростыми». Украина будет иметь немалый вес при голосованиях и получит право на большую делегацию в Европейском парламенте.